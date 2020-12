Benevento-Lazio: Sky o Dazn? Ecco chi trasmetterà la sfida tra i fratelli Inzaghi (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ tempo di tornare in campo per le formazioni di serie A. La dodicesima giornata di campionato si aprirà questo pomeriggio con il confronto tra Udinese e Crotone, in programma alle 18:30. Grande attesa per il confronto delle 20:45 tra il Benevento e Lazio, gara che metterà uno contro l’altro i fratelli Filippo e Simone Inzaghi. La sfida dello Stadio Friuli verrà trasmessa da Sky, mentre il match del Ciro Vigorito verrà seguita dalle telecamere Dazn. I tifosi giallorossi che vorranno seguire l’incontro con i capitolini potranno collegarsi sul canale Dazn1 sul satellite (canale 209) o attraverso lo streaming di Dazn. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ tempo di tornare in campo per le formazioni di serie A. La dodicesima giornata di campionato si aprirà questo pomeriggio con il confronto tra Udinese e Crotone, in programma alle 18:30. Grande attesa per il confronto delle 20:45 tra il, gara che metterà uno contro l’altro iFilippo e Simone. Ladello Stadio Friuli verrà trasmessa da Sky, mentre il match del Ciro Vigorito verrà seguita dalle telecamere. I tifosi giallorossi che vorranno seguire l’incontro con i capitolini potranno collegarsi sul canale1 sul satellite (canale 209) o attraverso lo streaming di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

