Benevento-Lazio, S. Inzaghi: “Delusi dal risultato, ma nostro calendario incredibile. Siamo al limite” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lazio non va oltre il pareggio contro il Benevento.Brutta serata per i biancocelesti che rimediano solo un pari nella sfida di questa sera contro il Benevento, andata in scena al "Ciro Vigorito". Un risultato che conferma il momento complicato vissuta dalla compagine di Simone Inzaghi, ormai sempre più staccata dalla zona Champions. Ad analizzare la gara è il tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio."Dopo quel primo tempo era difficile ripetersi - ha ammesso Simone Inzaghi - ma abbiamo avuto qualche occasione anche nella ripresa. Veniamo da un tour de force, ci mancano giocatori come Leiva, Acerbi e Fares. Il nostro è un calendario incredibile, Siamo sempre al ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lanon va oltre il pareggio contro il.Brutta serata per i biancocelesti che rimediano solo un pari nella sfida di questa sera contro il, andata in scena al "Ciro Vigorito". Unche conferma il momento complicato vissuta dalla compagine di Simone, ormai sempre più staccata dalla zona Champions. Ad analizzare la gara è il tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio."Dopo quel primo tempo era difficile ripetersi - ha ammesso Simone- ma abbiamo avuto qualche occasione anche nella ripresa. Veniamo da un tour de force, ci mancano giocatori come Leiva, Acerbi e Fares. Ilè unsempre al ...

