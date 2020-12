Benevento-Lazio oggi in tv | Sky o DAZN? Canale | orario e come vederla in diretta streaming

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lafa visita alnella dodicesima giornata di Serie A 2020/2021. Derby tra i fratelli Inzaghi, con la banda di Simone chiamata a ritrovare i tre punti dopo le due sconfitte con Udinese e Verona che sono state intervallate dal passaggio del turno in Champions League. I padroni di casa a loro volta proveranno a rimpolpare la propria classifica dopo il KO contro il Sassuolo. L’incontro in programmamartedì 15 dicembre alle ore 20:45, sarà trasmesso intv suintv (209) e. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

Fratelli a confronto alla stadio Vigorito. Inzaghi contro Inzaghi: Simone sfida Filippo, oggi i due tecnici si affronteranno in occasione della partita tra Benevento e Lazio, gara valida per la ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI “Ogni partita contro i biancocelesti è un tuffo nel passato, la Lazio per me ha rappresentato tanto. Ritrovo Igli, Simone e t ...