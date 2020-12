Benevento Lazio LIVE 1-1 | finte primo tempo INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Si parte – Pairetto fischia il via tra6?brivido per la– Salva Reina per ben due volte. Sugli sviluppi di un corner, Lapadula prova il colpo di testa al quale il portiere risponde d’istinto. Sul rimpallo, arriva Glick che cerca la porta, ma Pepe salva ancora 12? Ancora– Taglio verticale per Lapadula ...