Benevento-Lazio 1-1, equilibrio in casa Inzaghi (Di martedì 15 dicembre 2020) Benevento (ITALPRESS) – Un punto a testa nella sfida fra i fratelli Inzaghi, che si conclude 1-1 al Vigorito. All'eurogol di Immobile al 25? risponde il pareggio di Schiattarella alla fine del primo tempo. Il Benevento parte in quarta, clamorosa doppia occasione dopo appena sei minuti: Reina fa un doppio miracolo, salvando la porta dalle conclusioni di Lapadula e di Glik. La Lazio domina nel possesso palla, dopo venti minuti arriva la prima chance, Luis Alberto centra il palo con un tiro a giro. Al 25? Immobile inventa un gol spettacolare, anticipa Tuia con un destro al volo e beffa Montipò con lo 0-1 su assist di Milinkovic-Savic. L'attaccante napoletano sfiora la doppietta una decina di minuti dopo. La gara è divertente, Lapadula mantiene viva la pericolosità del Benevento, che rimette in parità il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Un punto a testa nella sfida fra i fratelli, che si conclude 1-1 al Vigorito. All'eurogol di Immobile al 25? risponde il pareggio di Schiattarella alla fine del primo tempo. Ilparte in quarta, clamorosa doppia occasione dopo appena sei minuti: Reina fa un doppio miracolo, salvando la porta dalle conclusioni di Lapadula e di Glik. Ladomina nel possesso palla, dopo venti minuti arriva la prima chance, Luis Alberto centra il palo con un tiro a giro. Al 25? Immobile inventa un gol spettacolare, anticipa Tuia con un destro al volo e beffa Montipò con lo 0-1 su assist di Milinkovic-Savic. L'attaccante napoletano sfiora la doppietta una decina di minuti dopo. La gara è divertente, Lapadula mantiene viva la pericolosità del, che rimette in parità il ...

