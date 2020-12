Beneficenza: Lucarelli vs Fedez, 'disturbante spettacolarizzazione, ci vuole buon gusto' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Fino ad un certo punto è stato bello, adesso questa spettacolarizzazione della Beneficenza comincia ad essere un po' disturbante". Selvaggia Lucarelli all'attacco di Fedez. La giornalista non sembra aver gradito affatto il gesto del rapper che la'ltro ieri, a bordo della sua auto, ha distribuito cinque pacchetti da mille euro ciascuno, raccolti su Twitch, a degli sconosciuti incontrati per strada. "E la questione non è 'la Beneficenza si fa ma non si dice'. Si dice, anche. Ma poi c'è qualcosa che ha a che fare col buongusto e la misura. E mi fermo qui", aggiunge la giornalista. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Fino ad un certo punto è stato bello, adesso questadellacomincia ad essere un po'". Selvaggiaall'attacco di. La giornalista non sembra aver gradito affatto il gesto del rapper che la'ltro ieri, a bordo della sua auto, ha distribuito cinque pacchetti da mille euro ciascuno, raccolti su Twitch, a degli sconosciuti incontrati per strada. "E la questione non è 'lasi fa ma non si dice'. Si dice, anche. Ma poi c'è qualcosa che ha a che fare cole la misura. E mi fermo qui", aggiunge la giornalista.

