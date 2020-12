Bayern Monaco, nessun acquisto a Gennaio: la situazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco non effettuerà alcun acquisto nel corso della prossima sessione invernale Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco non effettuerà alcun acquisto nel corso della prossima sessione invernale. La squadra di Flick al momento si trova al secondo posto in Bundesliga e negli ottavi di finale di Champions League affronterà la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo quanto riferito dalla Bild, ilnon effettuerà alcunnel corso della prossima sessione invernale Secondo quanto riferito dalla Bild, ilnon effettuerà alcunnel corso della prossima sessione invernale. La squadra di Flick al momento si trova al secondo posto in Bundesliga e negli ottavi di finale di Champions League affronterà la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

AAngelo1994 : @gian_forza @sscnapoli Ripeto, giochiamo contro l'Inter non il Bayern Monaco - PoPaolino : @homer_mario nemmeno per il Bayern Monaco hanno usato termini del genere ... è ridicolo . - gta1981 : @EeElena60 @Vatenerazzurro1 Li hai visti gli altri? Noi abbiamo fatto ZERO gol allo shaktar. A: Bayern Monaco, Atle… - sportli26181512 : Il Bayern fa visita al Leverkusen: big match in Bundesliga: Il Bayern fa visita al Leverkusen: big match in Bundesl… - Carlo97021344 : @rep_roma Secondo me, passa la Lazio e poi pesca il Bayern Monaco agli ottavi. -