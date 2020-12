“Basta, vi saluto”. Cristiano Malgioglio furioso e deciso al GF Vip: non gli va giù (Di martedì 15 dicembre 2020) Altra puntata piena di sorprese quella del GF Vip. Anche senza eliminazione e nuovi ingressi (4 vipponi entreranno nella Casa venerdì, ndr) le sorprese non sono mancate di certo. Dal faccia a faccia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli alle sorprese per il modello e per Giulia Salemi passando per il confronto di Tommaso Zorzi con Sonia Lorenzini. E poi la grossa, grossissima sorpresa al momento delle nomination. Proprio Zorzi ha spiazzato tutti, Alfonso Signorini incluso, quando in confessionale ha rivelato di voler nominare la sua amica Stefania. A sorpresa ha detto al conduttore: “Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”. Tommaso ha poi proseguito indicando la motivazione di questa scelta incomprensibile, visto il rapporto instaurato con la showgirl nella Casa. (Continua dopo la foto) “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Altra puntata piena di sorprese quella del GF Vip. Anche senza eliminazione e nuovi ingressi (4 vipponi entreranno nella Casa venerdì, ndr) le sorprese non sono mancate di certo. Dal faccia a faccia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli alle sorprese per il modello e per Giulia Salemi passando per il confronto di Tommaso Zorzi con Sonia Lorenzini. E poi la grossa, grossissima sorpresa al momento delle nomination. Proprio Zorzi ha spiazzato tutti, Alfonso Signorini incluso, quando in confessionale ha rivelato di voler nominare la sua amica Stefania. A sorpresa ha detto al conduttore: “Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”. Tommaso ha poi proseguito indicando la motivazione di questa scelta incomprensibile, visto il rapporto instaurato con la showgirl nella Casa. (Continua dopo la foto) “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso ...

deanelaveau : @jamieIeroux no ma è pur sempre un saluto ed una menzione, non sono schizzinoso mi basta ricevere le mie attenzioni quotidiane ?? - kat_shadow83 : Grazie @GrandeFratello,grazie @alfosignorini ,grazie per il miniblocco su Tommaso e Francesco,falli interagire così… - SacchiCamilla : F : un saluto tutti i ragazzi , A TOMMI SOPRATTUTTO. BASTA SON FERMA QUI. #GFVIP - Giovann36202660 : RT @Anastasias73: A volte le giornate possono presentarsi in bianco e nero, ma basta l'allegria di un saluto, la luminosità di un sorriso e… - bebekozdemir : Comunque....se il primo bacio dei #Dicbar fosse per purissimo caso in un camerino.....io vi saluto. Baciarsi lette… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta saluto L’evoluzione spiega perché il distanziamento sociale è così difficile - David Robson Internazionale LETTERA Basta con gli stereotipi, serve una società attenta e inclusiva!

Gentile Mariolina Coppola, non ci crederà, ma lei è stata l’unica donna a non capire le mie intenzioni. Non esagero: l’unica. E ho ricevuto molti messaggi tra ieri e oggi (“Italians”, mail, social et ... Il toccante intervento dei figli durante l’ultimo saluto a Ciccio Zerbini

(Gabriele Majo da www.stadiotardini.it) - En plein air nel sagrato della Chiesa di Viarolo, famigliari e amici, stamani Lunedì 14 Dicembre 2020, hanno - ParmaPress24 ... Gentile Mariolina Coppola, non ci crederà, ma lei è stata l’unica donna a non capire le mie intenzioni. Non esagero: l’unica. E ho ricevuto molti messaggi tra ieri e oggi (“Italians”, mail, social et ...(Gabriele Majo da www.stadiotardini.it) - En plein air nel sagrato della Chiesa di Viarolo, famigliari e amici, stamani Lunedì 14 Dicembre 2020, hanno - ParmaPress24 ...