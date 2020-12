Bassetti: la febbre gialla possibile futura pandemia (Di martedì 15 dicembre 2020) «La febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia». E’ l’avviso dell’infettivologo genovese Matteo Bassetti stamani via Facebook illustrando le correlazioni tra cambiamento climatico... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 dicembre 2020) «Laè una seria candidata per una». E’ l’avviso dell’infettivologo genovese Matteostamani via Facebook illustrando le correlazioni tra cambiamento climatico...

Adnkronos : Bassetti: '#Febbregialla candidata per nuova pandemia' - zazoomblog : Allarme apocalisse ci si mette pure Bassetti: “in arrivo la febbre gialla” - #Allarme #apocalisse #mette #Bassetti… - cristinamatrang : Ma i virologi che all’urlo “ricordati che devi morire” lanciano l’allarme per future pandemie che problemi hanno? - FabianRothschi1 : Bassetti rilancia. @Cartabellotta tu cosa ne pensi? Febbre Gialla o Batteri Antibiotico-resistenti? Qualcuno ci fa… - giovcusumano : RT @mazzettam: La febbre gialla è malattia endemica in certe parti del mondo. La trasmettono le zanzare, quindi niente epidemie. Per di più… -