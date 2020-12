Basket: tutti i LIVE in DIRETTA su Sportface.it (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche nella stagione 2019/2020 Sportface vi offrirà la DIRETTA testuale degli incontri dei campionati di Serie A1 e di Serie A2. Si rinnova l’impegno della nostra redazione nei confronti della palla a spicchi. Ogni weekend infatti sarà possibile seguire tutti i match del massimo campionato e i match di rilievo della serie cadetta. In settimana inoltre è ampia la copertura dei match europei delle squadre italiane che sono impegnate in ben tre competizioni. Qui potrete trovare il programma costantemente aggiornato delle nostre dirette per quanto riguarda il Basket italiano con i suoi campionati principali e le manifestazioni europee. In estate Sportface seguirà la nazionale azzurra impegnata nel preolimpico. IL PROGRAMMA DEI LIVE MARTEDÌ 15 DICEMBRE EUROLEGA ORE 18.45 FENERBAHCE-OLIMPIA ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche nella stagione 2019/2020vi offrirà latestuale degli incontri dei campionati di Serie A1 e di Serie A2. Si rinnova l’impegno della nostra redazione nei confronti della palla a spicchi. Ogni weekend infatti sarà possibile seguirei match del massimo campionato e i match di rilievo della serie cadetta. In settimana inoltre è ampia la copertura dei match europei delle squadre italiane che sono impegnate in ben tre competizioni. Qui potrete trovare il programma costantemente aggiornato delle nostre dirette per quanto riguarda ilitaliano con i suoi campionati principali e le manifestazioni europee. In estateseguirà la nazionale azzurra impegnata nel preolimpico. IL PROGRAMMA DEIMARTEDÌ 15 DICEMBRE EUROLEGA ORE 18.45 FENERBAHCE-OLIMPIA ...

angelomangiante : La #VirtusRoma in bacheca ha lo storico scudetto '83, la Coppa Campioni '84, tanti trofei. 60 anni di storia finis… - intheskalex : @sorridimidemi Mi piacciono un po’ tutti i generi basta che non sono Horror ?? io ho iniziato come Death Note, Sword… - lucianotordi : La squadra di Basket dove gioca mio figlio (in primo piano) in una serata dopo partita (persa) a Rieti. Mi mancano… - lollo26v : RT @ilbonaiuti: Questo è quello che facciamo, ripristinare i playground così da permettere a tutti, senza costi di iscrizione o qualsiasi a… - RSIsport : ?? Robbi Gubitosa si gode lo straordinario inizio di campionato del Massagno: 'È un momento storico' #RSISport #SBL -

Ultime Notizie dalla rete : Basket tutti Basket, tutti negativi ai tamponi molecolari i membri del gruppo squadra della Pallacanestro Trieste OA Sport Tutti pazzi per il basket: due campi per giocare

Carmignano cresce nello sport per tutti. I due nuovi campi da basket saranno realizzati nelle aree a verde pubblico di via Redi (zona centro di Carmignano) e di via Leopardi a Comeana e la spesa ... Basket, coach Squarcina dopo la sconfitta dell’Edilnol: “Ci manca ancora il giusto approccio”

Tutti in cerchio a parlarci sopra in mezzo al Forum ormai vuoto: Iacopo Squarcina, Marco Atripaldi e il resto dello staff tecnico hanno analizzato a caldo, con la ferita che bruciava ancora, la sconfi ... Carmignano cresce nello sport per tutti. I due nuovi campi da basket saranno realizzati nelle aree a verde pubblico di via Redi (zona centro di Carmignano) e di via Leopardi a Comeana e la spesa ...Tutti in cerchio a parlarci sopra in mezzo al Forum ormai vuoto: Iacopo Squarcina, Marco Atripaldi e il resto dello staff tecnico hanno analizzato a caldo, con la ferita che bruciava ancora, la sconfi ...