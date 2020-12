Basket, l’Olimpia Milano passa sul campo del Fenerbahce nel 14° round di Eurolega 2020-2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) l’Olimpia Milano c’è e risponde presente. Dopo la prima sconfitta in campionato patita domenica contro Brindisi, i meneghini reagiscono subito e nella quattordicesima giornata di Eurolega si impongono con il punteggio di 71-79 sul campo del Fenerbahce. Sul piano individuale, i migliori realizzatori per l’AX Armani Exchange sono Zach LeDay, autore di 15 punti, e Kevin Punter, che si ferma a quota 13. Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio ed è caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi. Nel finale Milano accelera con due triple consecutive di Datome e Shields, ma l’ex Sassari Pierre risponde con la stessa moneta a 1” dalla sirena e fissa il risultato sul 25-26. Nel secondo periodo, però, i meneghini partono forte e mettono la freccia: è decisiva la difesa, che ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020)c’è e risponde presente. Dopo la prima sconfitta in campionato patita domenica contro Brindisi, i meneghini reagiscono subito e nella quattordicesima giornata disi impongono con il punteggio di 71-79 suldel. Sul piano individuale, i migliori realizzatori per l’AX Armani Exchange sono Zach LeDay, autore di 15 punti, e Kevin Punter, che si ferma a quota 13. Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio ed è caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi. Nel finaleaccelera con due triple consecutive di Datome e Shields, ma l’ex Sassari Pierre risponde con la stessa moneta a 1” dalla sirena e fissa il risultato sul 25-26. Nel secondo periodo, però, i meneghini partono forte e mettono la freccia: è decisiva la difesa, che ...

