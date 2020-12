Baroni ufficiale | il comunicato della Reggina

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco ilsull’accordo con Marco, la firma del contratto è prevista in mattinata, come riportavamo poche ore fa. Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver raggiunto un accordo con il tecnico Marco. L’allenatore si lega al club fino al 30 giugno 2021. La conferenza stampa di presentazione del neo-allenatore amaranto è in programma per domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 11:30 in remoto. Ai colleghi giornalisti sarà fornito un link con cui accedere per intervenire. Nato a Firenze l’11 settembre 1963,ha un passato da calciatore nella massima serie italiana. La sua carriera da tecnico inizia nel 2000 nel Rondinella Impruneta, squadra di C2 con la quale raggiunge l’ottavo ...