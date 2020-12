Banco BPM esercita opzione acquisto da Cattolica 65% jv bancassicurazione (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banco BPM rende noto di aver comunicato a Cattolica Assicurazioni l’avvenuto esercizio dell’opzione di acquisto della quota del 65% detenuta da Cattolica nel capitale delle joint venture Vera Vita (che detiene il 100% della compagnia assicurativa irlandese Vera Financial DAC) e Vera Assicurazioni (che detiene il 100% di Vera Protezione). L’esercizio dell’opzione – sèpiega Banco BPM – ha a che fare con l’operazione tra Assicurazioni Generali e Cattolica, annunciata al mercato il 25 giugno scorso, che ha determinato un cambio di controllo su Cattolica e pertanto giustifica da parte di BPM l’esercizio dell’opzione di acquisto della quota detenuta da Cattolica nel capitale ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –BPM rende noto di aver comunicato aAssicurazioni l’avvenuto esercizio dell’didella quota del 65% detenuta danel capitale delle joint venture Vera Vita (che detiene il 100% della compagnia assicurativa irlandese Vera Financial DAC) e Vera Assicurazioni (che detiene il 100% di Vera Protezione). L’esercizio dell’– sèpiegaBPM – ha a che fare con l’operazione tra Assicurazioni Generali e, annunciata al mercato il 25 giugno scorso, che ha determinato un cambio di controllo sue pertanto giustifica da parte di BPM l’esercizio dell’didella quota detenuta danel capitale ...

Banco BPM rende noto di aver comunicato a Cattolica Assicurazioni l’avvenuto esercizio dell’opzione di acquisto della quota del 65% detenuta ... Popolare sgambetta Cattolica, esercita l’opzione e si riacquista Vera Vita (rifilando 515 milioni di minusvalenza)

Voi scegliete le Generali? senza dirci nulla? e allora noi ci prendiamo il 100% di Vera Vera rilevando il vostro 65% del capitale. Il Banco BPM stacca un assegno da 335 milioni€ per rilevare una quota ... Banco BPM rende noto di aver comunicato a Cattolica Assicurazioni l’avvenuto esercizio dell’opzione di acquisto della quota del 65% detenuta ...Voi scegliete le Generali? senza dirci nulla? e allora noi ci prendiamo il 100% di Vera Vera rilevando il vostro 65% del capitale. Il Banco BPM stacca un assegno da 335 milioni€ per rilevare una quota ...