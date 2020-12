Bambina di 2 anni non vuole mettere la mascherina: coppia cacciata dall’aereo (Di martedì 15 dicembre 2020) Bambina di 2 anni non vuole mettere la mascherina. Eliz Orban e suo marito erano con la loro figlioletta di due anni, Edeline, su un aereo di linea della United Airlines all’aeroporto di Denver, Colorado, pronti per partire verso il New Jersey quando è successo il fattaccio. La compagnia americana ha fatto sapere di stare indagando sull’incidente e di aver rimborsato i biglietti alla famiglia. Una giovane coppia americana afferma di essere stata costretta a scendere da un volo di linea a Denver perché la figlioletta non voleva indossare una mascherina. Eliz Orban era sull’aereo con suo marito e la Bambina di due anni, Edeline. La piccola ha cominciato a fare i capricci, rifiutandosi di mettere il ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 dicembre 2020)di 2nonla. Eliz Orban e suo marito erano con la loro figlioletta di due, Edeline, su un aereo di linea della United Airlines all’aeroporto di Denver, Colorado, pronti per partire verso il New Jersey quando è successo il fattaccio. La compagnia americana ha fatto sapere di stare indagando sull’incidente e di aver rimborsato i biglietti alla famiglia. Una giovaneamericana afferma di essere stata costretta a scendere da un volo di linea a Denver perché la figlioletta non voleva indossare una. Eliz Orban era sull’aereo con suo marito e ladi due, Edeline. La piccola ha cominciato a fare i capricci, rifiutandosi diil ...

