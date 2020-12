Bagnoregio, altri 41 casi nel convento San Francesco (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “La Asl di Viterbo comunica che, a conclusione dell’indagine epidemiologica all’interno del convento di San Francesco di Bagnoregio, sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunita’ di suore. In tutto i casi riscontrati sono 104. La situazione e’ costantemente monitorata dalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “La Asl di Viterbo comunica che, a conclusione dell’indagine epidemiologica all’interno deldi Sandi, sono stati riscontrati41positivi tra la comunita’ di suore. In tutto iriscontrati sono 104. La situazione e’ costantemente monitorata dalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

LavoroLazio_com : Coronavirus, Unità Crisi Lazio: 'Altri 41 casi in convento S. Francesco di Bagnoregio' “La ASL di Viterbo comunica… - LavoroLazio_com : Coronavirus, Unità Crisi Lazio: 'Altri 41 casi in convento S. Francesco di Bagnoregio' “La ASL di Viterbo comunica… - tusciatimes : Covid: Unità’ crisi Lazio. Altri 41 casi in convento S. Francesco di Bagnoregio (VT) - - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la ASL di Viterbo comunica che, a conclusione dell'indagine epidemiologica all… - SaluteLazio : #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la ASL di Viterbo comunica che, a conclusione dell'indagine epidemiolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnoregio altri Contagi di nuovo sopra quota cento, altri tre morti Tuscia Web Focolaio in convento: 41casi tra la comunità di suore, in tutto sono 104 i positivi

“La ASL di Viterbo comunica che, a conclusione dell’indagine epidemiologica all’interno del convento di S. Francesco di Bagnoregio, sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di suo ... Bagnoregio, il focolaio nel convento destinato a crescere. «Ma niente zona rossa»

“Vedremo nei prossimi giorni, potrebbero esserci nuove positive che magari oggi non hanno ancora nessun sintomo”. Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, non nasconde che il ... “La ASL di Viterbo comunica che, a conclusione dell’indagine epidemiologica all’interno del convento di S. Francesco di Bagnoregio, sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di suo ...“Vedremo nei prossimi giorni, potrebbero esserci nuove positive che magari oggi non hanno ancora nessun sintomo”. Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, non nasconde che il ...