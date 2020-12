Bacio di Natale tra Giove e Saturno: come osservare lo spettacolo della grande congiunzione (Di martedì 15 dicembre 2020) La cosiddetta grande congiunzione è attesa per il 21 dicembre, con Giove e Saturno mai così vicini dal 1623. Nel loro inseguimento, durato mesi, i due pianeti, molto luminosi, possono già essere visti insieme verso Sud-Ovest subito dopo il tramonto: il 21 dicembre creeranno però l’effetto di un corpo celeste unico, un “Bacio” di Natale, come lo ha definito l’astronomo Brad Tucker della Australian National University.Succede ogni vent’anni, ma non con questa intensità. Non sarà giustapposizione perfetta, lo sgarro ammonterà a appena un decimo di grado, inezia tra le migliaia di milioni di miliardi di trilioni di gradi per i quali spazia la nostra capacità di scrutare l’immensità, purché si abbia in mano il telescopio giusto. Nel 2020, il fenomeno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) La cosiddettaè attesa per il 21 dicembre, conmai così vicini dal 1623. Nel loro inseguimento, durato mesi, i due pianeti, molto luminosi, possono già essere visti insieme verso Sud-Ovest subito dopo il tramonto: il 21 dicembre creeranno però l’effetto di un corpo celeste unico, un “” dilo ha definito l’astronomo Brad TuckerAustralian National University.Succede ogni vent’anni, ma non con questa intensità. Non sarà giustapposizione perfetta, lo sgarro ammonterà a appena un decimo di grado, inezia tra le migliaia di milioni di miliardi di trilioni di gradi per i quali spazia la nostra capacità di scrutare l’immensità, purché si abbia in mano il telescopio giusto. Nel 2020, il fenomeno ...

La cosiddetta Grande Congiunzione è attesa per il 21 dicembre, con Giove e Saturno mai così vicini dal 1623. Nel loro inseguimento, durato mesi, i due pianeti, molto luminosi, possono già essere visti ...

La cosiddetta Grande Congiunzione è attesa per il 21 dicembre, con Giove e Saturno mai così vicini dal 1623. Nel loro inseguimento, durato mesi, i due pianeti, molto luminosi, possono già essere visti ...