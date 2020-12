Avete mai visto il marito di Anna Valle? L’amore con Ulisse è nato sul set

CarlottaMarche7 : RT @VezzoliNarciso: BUONGIORNO e buon Marte, ...avete mai notato che il Sinistrato demmerda fa il filosofo dalle 20 in poi...per forza , e… - IsaGrassano : RT @SimonaPasquino5: Avete mai pensato di diventare Nipoti di Babbo Natale? Diventarlo è semplice: basta esaudire il desiderio di una perso… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Avete mai sentito parlare del cavallo 'Hans'? Fu una vera star degli inizi del '900. Sapeva contare e risolvere alcune op… - rrico_e : RT @VezzoliNarciso: BUONGIORNO e buon Marte, ...avete mai notato che il Sinistrato demmerda fa il filosofo dalle 20 in poi...per forza , e… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai

La Repubblica

Fu una mattinata drammatica quella dell’ufficio manutenzione di via Tagliamento, una mattina che avrebbe potuto virare in tragedia se la vittima di Giovanni Polucci Sabbioni, geometra comunale noto an ...Cristiano Malgioglio furioso al GFVip5. Il paroliere non digerisce la nomination di Giulia Salemi, minaccia il ritiro e piange: “Vado ...