Auto esce di strada | muore 80enne

Siena, 15 dicembre 2020 - Questa mattina alle 8.40, il 118 ha segnalato un incidente avvenuto sulla strada provinciale nel tratto tra Sorano e San Quirico, precisando che i due pazienti erano nella ... Auto esce di strada: muore un uomo, un altro trasportato a Siena in gravi condizioni

Intorno alle 8.30, un'auto con a bordo due persone è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale tra Sorano e San Quirico. Siena, 15 dicembre 2020 - Questa mattina alle 8.40, il 118 ha segnalato un incidente avvenuto sulla strada provinciale nel tratto tra Sorano e San Quirico, precisando che i due pazienti erano nella ...Intorno alle 8.30, un'auto con a bordo due persone è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale tra Sorano e San Quirico.