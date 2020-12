Astronomia – Congiunzione che non si vedeva dal Medioevo | come osservare Giove e Saturno

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel giorno del Solstizio d’Inverno il cielo si prepara a ospitare un spettacolo davvero eccezionale, conche torneranno a incrociarsi per la prima volta dopo ottocento anni. L’incontro tra i due pianeti è un evento noto ancheGrande, che in realtà si verifica ogni 20 anni:compie la sua orbita intorno al

OltreCoscienza : La settimana più rivoluzionaria dell'anno - astroeventi : La grande congiunzione di Giove e Saturno si avvicina e le sedi dell'INAF di tutta Italia stanno unendo le forze pe… - MarsicaW : UNA RARA CONGIUNZIONE DEI PIANETI GIOVE E SATURNO #ArcangeloMiminoCiccarelli #Astrolab #astronomia #Giove #Satturno - gabriellaparisi : #Solstizio d’inverno, stella di #Natale ed #eclisse di Sole: in arrivo una settimana imperdibile #astronomia - DiventandoJeeg : 21 dicembre 2020 ci sarà la grande #congiunzione tra Giove e Saturno dal 1623. #astronomia -

In vista dell'eccezionale evento astronomico, l'associazione Polaris ha organizzato una riunione online per venerdì 18 dicembre alle 21 ...Lunedì 21 dicembre sarà un giorno speciale per gli appassionati di astronomia. Giove e Saturno, i due più grandi pianeti del sistema solare, saranno protagonisti di una grande congiunzione che sarà ...