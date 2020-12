Asia, domani al Rione Ferrovia parte la sperimentazione della Tarip (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asia ed il Comune di Benevento comunicano che domani 16 dicembre partirà ufficialmente la sperimentazione della Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti). Sarà domani, infatti, che i cittadini del Rione Ferrovia selezionati per il test dovranno effettuare il primo conferimento di rifiuto indifferenziato utilizzando gli appositi sacchetti muniti di una targhetta elettronica (Rfid) e distribuiti loro nei giorni scorsi dagli operatori dell’Azienda.“La Tarip – ricordano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro – è un progetto elaborato con il supporto tecnico del Conai che consentirà a coloro che differenziano meglio di avere una tassa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ed il Comune di Benevento comunicano che16 dicembre partirà ufficialmente la(Tariffa puntuale sui rifiuti). Sarà, infatti, che i cittadini delselezionati per il test dovranno effettuare il primo conferimento di rifiuto indifferenziato utilizzando gli appositi sacchetti muniti di una targhetta elettronica (Rfid) e distribuiti loro nei giorni scorsi dagli operatori dell’Azienda.“La– ricordano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’amministratore unico dell’Donato Madaro – è un progetto elaborato con il supporto tecnico del Conai che consentirà a coloro che differenziano meglio di avere una tassa ...

