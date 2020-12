Ascolti Tv lunedì 14 dicembre Ben is Back 4 milioni e 17%, GF Vip 3,3 milioni e 20% (Di martedì 15 dicembre 2020) Ascolti Tv lunedì 14 dicembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata GF Vip 5 3.356 milioni e 20% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ben is Back 1a Tv4.093 milioni e 17% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Guarda Supisci 1.006 milioni e 4.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Braven Il coraggioso1.711 milioni e 6.9% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Report 2.423 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica 1.074 milioni e 5.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 dicembre 2020)Tv14(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata GF Vip 5 3.356e 20% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ben is1a Tv4.093e 17% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Guarda Supisci 1.006e 4.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Braven Il coraggioso1.711e 6.9% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Report 2.423e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica 1.074e 5.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 ...

