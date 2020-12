Arsenal | parla l’agente di Ozil | “Una vergogna la sua esclusione Serie A nel futuro? Vi dico cosa penso”

Leggi su mediagol

(Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione tra Mesutè l'si fa sempre più intricata.fuori rosa: per lui un bonus da 8 milioni. Il motivoSecondo quanto riportato dal New York Times, la frattura tra il giocatore tedesco e il club londinese sarebbe nata da un tweet lo scorso anno in cui contestò la Cina, con un'accorata denuncia in merito al trattamento alla minoranza musulmana degli uiguri nella regione dello Xinjiang. In Cina per i motori di ricerca il profilo di Mesutnon esiste più, la digitazione sul web di qualsiasi contenuto riconducibile al giocatore dell'genera soltanto un messaggio d'errore.La situazione tra l'e il calciatore di origini turche si è ulteriormente deteriorata quando, durante il lockdown, l'entourage del fantasista non ha trovato ...