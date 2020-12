Arriva il formato ProRaw sugli iPhone 12 Pro: che cos’è e come funziona? (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto: Apple)Apple ha rilasciato l’atteso aggiornamento iOs 14.3 per iPhone da 6s e 6s Plus in poi che porta numerosi miglioramenti e soprattutto il tanto agognato supporto al file fotografico grezzo ProRaw per i due modelli più evoluti: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. come da tradizione, la società californiana ha diffuso anche gli update per gli altri sistemi operativi di casa, nello specifico iPadOs 14.3, watchOs 7.2 e macOs 11.1. La novità più succosa di iOs 14.3 è proprio la tecnologia ProRaw pensata per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max (qui la recensione da parte di fotografi) che consente di ottenere un file a 12-bit nel formato Linear Dng che salva sostanzialmente tutte le possibili informazioni dello scatto così da garantire una fase di ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) (Foto: Apple)Apple ha rilasciato l’atteso aggiornamento iOs 14.3 perda 6s e 6s Plus in poi che porta numerosi miglioramenti e soprattutto il tanto agognato supporto al file fotografico grezzoper i due modelli più evoluti:12 Pro e12 Pro Max.da tradizione, la società californiana ha diffuso anche gli update per gli altri sistemi operativi di casa, nello specifico iPadOs 14.3, watchOs 7.2 e macOs 11.1. La novità più succosa di iOs 14.3 è proprio la tecnologiapensata per12 Pro e 12 Pro Max (qui la recensione da parte di fotografi) che consente di ottenere un file a 12-bit nelLinear Dng che salva sostanzialmente tutte le possibili informazioni dello scatto così da garantire una fase di ...

