Arriva a gennaio la nuova docuserie Marvel Studios | Legends

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) Per una serieche chiude, un’altra viene annunciata. In queste ore, infatti, è stata data la notizia della cancellazione di Helstrom, l’ultima serie della vecchia gestioneTelevision, partita quest’autunno su Hulu senza riscontrare grandi plausi. Ora ogni produzione televisiva legata al mondo della Casa delle meraviglie passa sotto l’egida del più grande, finendo nell’alveo delCinematic Universe vero e proprio. E in questo sensol’annuncio di, unachein esclusiva su Disney+. Laproduzione approfondirà le storie dei personaggi più avvincenti di ...