Armena Sviluppo | nuovo parco automezzi per l’adeguamento Covid delle scuole

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da oggi le squadre diS.p.A., società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli, avranno a disposizione nuovi mezzi per le attività di propria competenza, in particolare perdegli istituti scolastici alle norme anti-. Sono state assegnate questa mattina, infatti, le prime 24 – già personalizzate con i loghi istituzionali –72 vetture con cui l’azienda ha dato il via al rinnovo del proprio. Fino a oggi,poteva contare su circa 90 veicoli, la stragrande maggioranza dei quali immatricolati negli anni tra il 2006 e il 2008: la loro obsolescenza ha, negli ultimi anni, creato disagi e rallentamenti alle attività demandate all’azienda, disagi che le maestranze ...

Ultime Notizie dalla rete : Armena Sviluppo

Il Denaro

Da oggi le squadre di Armena Sviluppo S.p.A., società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli, avranno a disposizione nuovi mezzi per le attività di propria competenza, in particolare per ...Al via a Napoli e provincia adeguamenti per scuole. Da oggi le squadre di Armena Sviluppo, partecipata della Città metropolitana di Napoli, avranno a disposizione nuovi mezzi per le attività di ...