Ark 2 prodotto da Vin Diesel! L' attore ha giocato più di 1000 ore al primo Ark

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono stati molti annunci ai The Game Awards di quest'anno, ma quello più inaspettato è stato l'annuncio di Ark 2 con Vin Diesel. Considerando il trailer in CG e la mancanza di dettagli reali, nessuno era abbastanza sicuro di cosa pensare, ma ora sappiamo dove arriverà il gioco e quanto sarà coinvolto Vin. In un post di Xbox, è stato rivelato che il gioco sarà esclusiva console Series X / S ed è previsto per il 2022. Microsoft ha detto che il trailer mostrato ai TGA è stato catturato in engine e ha presentato alcune funzionalità che vedremo all'interno del gioco. Leggi altro...