Aquaman: tutto quello che c'è da sapere sul film

Aquaman: trama, trailer, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Aquaman, film del 2018 diretto da James Wan, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner. Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, il film è interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe e altri grandi attori. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1985, ad Amnesty Bay, nel Maine, il guardiano del faro Thomas Curry incontra una donna che si fa chiamare Atlanna. Quest'ultima è la regina di Atlantide, e ne è sfuggita per evitare di sposarsi con Barox, futuro re di Atlantide. Thomas e Atlanna si ...

