Apocalypse Now, il capolavoro di Coppola che vi terrà svegli fino alle valchirie (Di martedì 15 dicembre 2020) Apocalypse NOW Rete 4 ore 23.55 con Marlon Brando, Martin Sheen e Robert Duvall. Regia di Francis Ford Coppola. Produzione USA 1979. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA. Mentre infuria la guerra in Vietnam un capitano americano è incaricato di scovare e uccidere un colonnello che anni prima ha disertato s'è rifugiato in Cambogia dove s'è costruito un piccolo regno, circondandosi di altri disertori e assassini. Il capitano parte ma prima di arrivare al colonnello (Marlon Brando, che sembra un Mussolini impantanato negli aquitrini) dovrà passare attraverso dieci inferni.PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei top americani degli anni 70. Coppola si giocò una montagna di soldi e la reputazione guadagnata poco tempo prima colla saga del "Padrino". Ma vinse tutte le scommesse. Del botteghino, del plauso della critica (vittoria agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)NOW Rete 4 ore 23.55 con Marlon Brando, Martin Sheen e Robert Duvall. Regia di Francis Ford. Produzione USA 1979. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA. Mentre infuria la guerra in Vietnam un capitano americano è incaricato di scovare e uccidere un colonnello che anni prima ha disertato s'è rifugiato in Cambogia dove s'è costruito un piccolo regno, circondandosi di altri disertori e assassini. Il capitano parte ma prima di arrivare al colonnello (Marlon Brando, che sembra un Mussolini impantanato negli aquitrini) dovrà passare attraverso dieci inferni.PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei top americani degli anni 70.si giocò una montagna di soldi e la reputazione guadagnata poco tempo prima colla saga del "Padrino". Ma vinse tutte le scommesse. Del botteghino, del plauso della critica (vittoria agli ...

