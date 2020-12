Antonino Speziale esce dal carcere: ha finito di scontare la pena per l’omicidio dell’ispettore di polizia Raciti (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo 8 anni e 8 mesi è uscito dal carcere di Messina, per fine pena, Antonino Speziale, l’ultras del Catania condannato per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri allo stadio Angelo Massimino, dove il Catania giocava il derby con il Palermo. Speziale, che ora ha oltre 30 anni, ha abbracciato il padre che è venuto a prenderlo. Fuori dal carcere i tifosi del Messina, storici rivali di quelli etnei, che lo hanno salutato con affetto. “Voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato – ha commentato Speziale subito dopo essere stato scarcerato – La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo 8 anni e 8 mesi è uscito daldi Messina, per fine, l’ultras del Catania condannato perpreterintenzionalecapo diFilippo, morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri allo stadio Angelo Massimino, dove il Catania giocava il derby con il Palermo., che ora ha oltre 30 anni, ha abbracciato il padre che è venuto a prenderlo. Fuori dali tifosi del Messina, storici rivali di quelli etnei, che lo hanno salutato con affetto. “Voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato – ha commentatosubito dopo essere stato scarcerato – La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha ...

