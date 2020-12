Antonella Clerici | la sorpresa da Legnano e il ricordo della sua mamma Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 dicembre 2020) Unaperche ospite di Oggi è un altro giorno è in collegamento da Milano e per lei al tavolo di una pasticceria dic’è Chicco, il cugino Roberto (). Ci sono anche le compagne di classe per la conduttrice che continua da sempre ad essere molto legata a, lì è cresciuta, lì sua madre è andata via e lì suo padre aveva il colorificio. La pandemia ha bloccato i suoi progetti, da tanto non torna dalle persone che fanno parte del suo passato ma aveva intenzione di andarci e poi è arrivato il covid. Suo padre vive ad Asti, la sorella Cristina vive nell’hinterland milanese: “Ha 4 anni meno di me, molto schiva, fa la psicoterapeuta e mi rimprovera, anche se sbaglio vestito me lo dice ma è critica in maniera costruttiva. Mi tutela in tutto, mi ...