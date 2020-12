Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Mercoledì 16 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 dicembre 2020)UPAS della puntata del 16Episodio numero 5.588 Mentre Ferri continua ad agire nell'ombra avvalendosi dell'inaspettata complicità di una sua vecchia amica, Fabrizio propone a Marina un modo per salvare i Cantieri che potrebbe contrariarla. Scosso dalla vista di Susanna, Niko si abbandona ad un'intensa riflessione sulla fine della loro relazione. La divertente punizione escogitata da Rossella per vendicarsi di Patrizio e Vittorio, finirà per ritorcersi contro di lei. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D'Anna