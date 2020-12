Anticipazioni DayDreamer, Puntate dal 28 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021: Yigit e Polen sono fratelli! (Di martedì 15 dicembre 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 28 Dicembre 2020 all’1 Gennaio 2021: Yigit e Sanem si avvicinano ed il ragazzo le fa un’offerta di lavoro irrinunciabile. In azienda, però, si viene a sapere che Yigit ha un legame davvero molto stretto con Polen… DayDreamer farà compagnia ai telespettatori anche durante la settimana di Capodanno e non mancheranno le sorprese, soprattutto per via della nuova conoscenza di Sanem, Yigit. Quest’ultimo sorprenderà tutti per diversi motivi. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can ha preso la decisione di accettare l’offerta di lavoro di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 15 dicembre 2020), tramadal 28all’1e Sanem si avvicinano ed il ragazzo le fa un’offerta di lavoro irrinunciabile. In azienda, però, si viene a sapere cheha un legame davvero molto stretto confarà compagnia ai telespettatori anche durante la settimana di Capodanno e non mancheranno le sorprese, soprattutto per via della nuova conoscenza di Sanem,. Quest’ultimo sorprenderà tutti per diversi motivi. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can ha preso la decisione di accettare l’offerta di lavoro di ...

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 26 dicembre 2020 - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, la trama di sabato 26 dicembre 2020 (prima serata) Daydreamer – Le ali del sogno, la… - infoitcultura : DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Sanem e Can a letto.. - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer di sabato 26 dicembre: paura per Sanem, è vittima di un incidente - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: HUMA accusata per l’incendio del capanno di CAN, ma non è stata lei… -