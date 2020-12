Antebellum | l’America | il razzismo e il passato che non passa

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020)è il titolo evocativo del film d’esordio della coppia di registi Gerrard Bush e Christopher Renz. Il primo è nero, il secondo bianco (il colore della pelle è un dato essenziale in questo film), provengono dalla pubblicità – hanno lavorato per Vogue e Porsche – e allo stesso tempo sono vicini al movimento Black Lives Matter, precedentemente autori di un corto, Against The Wall, che denunciava le brutalità della polizia. La pellicola, dal 14 dicembre in esclusiva su Amazon Prime Video, ha uno stile ibrido che mescola i generi, insieme film storico sulla schiavitù, thriller psicologico, horror allegorico e politico alla Jordan Peele (i cui Get Out e Noi costituiscono il punto di riferimento più diretto). Si parte con una citazione da William Faulkner: “Ilnon muore mai. Non è neanche ...