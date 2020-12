Annunciata la reunion de I Soprano | il cast di nuovo insieme per una buona causa in attesa del prequel della serie

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Unade Iè in arrivo. Ile i creatorioriginale HBO si riuniranno per una, a più di vent’anni dal debutto. Incentrato su una famiglia mafiosa italo-americana, lo show è stato un successo di pubblico e critica, vincendo 21 Emmy, di cui due per la miglioredrammatica. Andato in onda per sei stagioni dal 1999 al 2007, la storia segue le vicende del capofamiglia, Tony, potente boss criminale soggetto, però, ad attacchi di panico che lo portano a frequentare lo studio di una psicoanalista.ai problemi personali – il complesso legale con la madre Livia e con la moglie Carmela, i figli adolescenti, lo zio che lo contrasta in ogni modo – si intrecciano ...