Andrea Bocelli, avete mia visto la sua prima moglie? Insieme hanno avuto 2 figli. Tra di loro finì dopo i ripetuti tradimenti (Di martedì 15 dicembre 2020) Andrea Bocelli è sicuramente uno dei tenori più conosciuti al mondo. Quest'uomo è considerato un vero e proprio patrimonio nazionale e da moltissimi anni stupisce milioni di persone con la sua voce. Una cosa che forse molti non conosceranno, tuttavia è la sua tribola vita sentimentale. Il bel tenore, infatti è sempre stato famoso per essere un vero Dongiovanni. La sua prima storia d'amore seria avvenne a soli 17 anni di età, con la donna che sarebbe diventata la sua prima moglie, Enrica Cenzatti. L'amore tra loro esplose immediatamente e nel giro di pochi anni decisero di sposarsi. Foto: Instagram/Andrea Bocelli Il loro matrimonio sembrava molto felice, e dalla loro unione sono arrivati anche i figli ...

