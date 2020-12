(Di martedì 15 dicembre 2020) commenta ansa Unto daldi unainnello stabilimento Fincantieri died èsul colpo. Non si ancora se si tratti di un operaio o un capo cantiere: ...

occhio_notizie : Tragedia ad Ancona, uomo precipita da parapetto nave in costruzione: morto - MediasetTgcom24 : Ancona, uomo precipita da parapetto nave in costruzione: morto #ancona - krisse32 : RT @Robi1209: “La metà della vita dell’uomo è passata a sottintendere, a girare la testa ed a tacere” ??? A. Camus Street art di Juice ad… - x_EMiC_x : @Ancona_44 @xBia__96 @OfMarocco @thedoonats @Dp10Mister @Totuc99 @Vincenzo_B10 @xUccio11 @FKolm10 @Not_Flare… - francobus100 : Mix di pillole antidepressive e alcol: uomo di 50 anni si toglie la vita nella propria abitazione. Il figlio fa la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona uomo

Non si ancora se si tratti di un operaio o un capo cantiere: è volato giù da una balconata della Viking, nave da crociera ancora in costruzione. Inutili i soccorsi. La polizia indaga per capire se si ...Un uomo è precipitato dal parapetto di una nave in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona ed è morto sul colpo. Non si ancora se si tratti di un operaio o un capo cantiere: è volato giù ...