Anche Moderna vicina all’autorizzazione | due vaccini per gli americani

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid-19 prodotto dasi avalla prima autorizzazione che dovrebbe arrivare già venerdì, da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Il processo di verifica della Fda ha confermato i dati resi pubblici dall’azienda, che parlano di un’efficacia del 94,1%, su un campione di 30.000 volontari. I possibili effetti collaterali del vaccino, che secondo Fda non costituiscono un pericolo per i pazienti, comprendono febbre, mal di testa e affaticamento; le stesse conseguenze per l’altro vaccino … Continua L'articolo proviene da il manifesto.