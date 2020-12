Anche i cani molecolari per risolvere il giallo delle tre valigie di Sollicciano (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Il caso delle tre valigie piene di resti umani ritrovate in un campo agricolo alla periferia di Firenze è un rompicapo per gli investigatori. Le risposte da dare sono tante. Si attende l'esami del dna al quale saranno sottoposti tutti i reperti. Ma intanto i carabinieri setacciano palmo a palmo il luogo del ritrovamento, un terreno che corre per 3-400 metri lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, poco distante dal carcere fiorentino di Sollicciano. Questa mattina sono entrati in azione cani molecolari, addestrati dall'Arma nel trovare cadaveri. Hanno fiutato dappertutto nell'appezzamento di terra, poco più di un orto, cinto da arbusti, una bassa boscaglia e molti rovi. Ma sembra che non sia stata segnalata nessuna traccia. Un terreno anonimo, come tanti altri, osservato di sfuggita da ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Il casotrepiene di resti umani ritrovate in un campo agricolo alla periferia di Firenze è un rompicapo per gli investigatori. Le risposte da dare sono tante. Si attende l'esami del dna al quale saranno sottoposti tutti i reperti. Ma intanto i carabinieri setacciano palmo a palmo il luogo del ritrovamento, un terreno che corre per 3-400 metri lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, poco distante dal carcere fiorentino di. Questa mattina sono entrati in azione, addestrati dall'Arma nel trovare cadaveri. Hanno fiutato dappertutto nell'appezzamento di terra, poco più di un orto, cinto da arbusti, una bassa boscaglia e molti rovi. Ma sembra che non sia stata segnalata nessuna traccia. Un terreno anonimo, come tanti altri, osservato di sfuggita da ...

