Ancelotti: “Ha fatto più rumore la sconfitta del Chelsea che la nostra vittoria. Dobbiamo continuare così in fase difensiva” (Di martedì 15 dicembre 2020) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Leicester:“Credo che abbia fatto più rumore la sconfitta del Chelsea che la vittoria dell’Everton, ma a noi va bene così. Siamo soddisfatti della nostra prestazione. E se vogliamo fare risultato a Leicester Dobbiamo fare lo stesso, ossia difendere bene e restare concentrati”. Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Carlo, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Leicester:“Credo che abbiapiùladelche ladell’Everton, ma a noi va bene. Siamo soddisfatti dellaprestazione. E se vogliamo fare risultato a Leicesterfare lo stesso, ossia difendere bene e restare concentrati”. Foto: Twitter ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Leicester. E torna sulla vittoria contro il Chelsea: "Credo che abbia fatto più ru ... Napoli, ecco perché De Laurentiis scelse proprio Gattuso per il post-Ancelotti

Ancelotti fu infatti esonerato dopo aver portato la squadra ... Gattuso ha poi confidato di aver fatto spesso copia incolla del gioco di Sarri quando era al Milan. A quel punto De Laurentiis non ha ...