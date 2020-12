Altri 846 italiani non vedranno il Natale: i decessi per il Covid arrivano a 65.857 (Di martedì 15 dicembre 2020) In Italia ci sono 14.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 162.880 tamponi effettuati. Ancora alto il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati Altri 846 morti (contro i 491 di ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) In Italia ci sono 14.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 162.880 tamponi effettuati. Ancora alto il numero dei: nelle ultime 24 ore sono stati registrati846 morti (contro i 491 di ...

