Alluvione Sardegna | Boccia | a Bitti danni per 50mln | 9 subito

NUORO, 15 DIC – E di almeno 50 milioni la stima dei danni della tragica Alluvione che il 28 novembre scorso ha devastato l'intero paese di Bitti, provocando anche tre vittime. Subito ne serviranno oltre 9 e il Governo si è impegnato per uno stanziamento immediato. Lo ha assicurato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia al termine del tavolo tecnico convocato a Nuoro dal prefetto Luca Rotondi dopo un soprallugo nelle zone del Comune barbaricino più colpite dalla furia dell'acqua e del fango. Una ricognizione – presenti tra gli altri il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli – che è servita a fare il punto sulle emergenze e i fondi necessari per farvi fronte. "Usciamo da questo incontro con la certezza che serviranno immediatamente 9 milioni 144mila euro per le urgenze –

