Allarme Istat: 700mila morti nel 2020. Ma questo triste record era già nelle previsioni: ecco perché (Di martedì 15 dicembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo L'emergenza Covid-19 è già così preoccupante che non è proprio il caso di aggravarne la percezione con cifre che terrorizzano, ma, statisticamente, sono solo apparentemente inattese. L'Istat comunica oggi: nel 2020 si raggiungeranno i 700mila morti, come solo nel 1944, quando c'era la guerra. La correlazione col Covid-19 è immediata, come se la malattia avesse determinato un'impennata imprevedibile di decessi che, come ormai sappiamo, riguardano soprattutto la popolazione anziana. Ma è proprio così? L'Istat ha ragione ma… Apparentemente, l'Istat ha ragione: 616mila morti nel 2016; 647mila del 2017; 633mila nel 2018; 647mila nel 2019. Arrivando a 700 mila, il salto apparirebbe effettivamente enorme. Però, ...

