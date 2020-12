Allarme folla nel weekend dell'esodo: che cosa cambia per controlli e autocertificazione (Di martedì 15 dicembre 2020) Decine di migliaia di italiani torneranno dalle loro famiglie o si trasferiranno nelle seconde case per il periodo delle Feste di fine anno. Check point nelle stazioni. Il Viminale metterà in campo ... Leggi su today (Di martedì 15 dicembre 2020) Decine di migliaia di italiani torneranno dalle loro famiglie o si trasferiranno nelle seconde case per il periodoe Feste di fine anno. Check point nelle stazioni. Il Viminale metterà in campo ...

romatoday : Allarme folla nel weekend dell'esodo: che cosa cambia per controlli e autocertificazione - mauro_mpa : Italia senza il coraggio di chiudere: Allarme folla per il prossimo weekend. In Olanda invece tutto chiuso fino a o… - augusto_amato : Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici | Rep - ottochannel : Folla in strada nel week end: ora è allarme - serenaviani : Toscana passerà in zona gialla tra poche ore se si riunisce cabina di regia: APRITE -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme folla Allarme folla per il prossimo weekend. Check point in stazioni e centri storici La Repubblica Allarme folla nel weekend dell'esodo: che cosa cambia per controlli e autocertificazione

Decine di migliaia di italiani torneranno dalle loro famiglie o si trasferiranno nelle seconde case per il periodo delle Feste di fine anno. Check point nelle stazioni. Il Viminale metterà in campo 15 ... Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi

A quanto pare, a far scattare l’allarme sono stati gli assembramenti e la folla di persone che nel weekend si è riversata nelle vie dello shopping di tutta Italia. Da Roma a Milano. Si starebbe ... Decine di migliaia di italiani torneranno dalle loro famiglie o si trasferiranno nelle seconde case per il periodo delle Feste di fine anno. Check point nelle stazioni. Il Viminale metterà in campo 15 ...A quanto pare, a far scattare l’allarme sono stati gli assembramenti e la folla di persone che nel weekend si è riversata nelle vie dello shopping di tutta Italia. Da Roma a Milano. Si starebbe ...