All Together Now guarda già alla quarta edizione. Michelle Hunziker: "mi vergogno a guardare le mie cose" (Di martedì 15 dicembre 2020) La terza stagione di All Together Now si è appena conclusa, sabato dodici settembre, dopo essere andata in onda per quattro puntate in prima serata di mercoledì, per poi spostare le ultime due (semifinale e finale) nel prime time del sabato sera di Canale Cinque. Questa edizione, che alla guida ha visto sempre Michelle Hunziker, ha avuto come vincitore Cahayadi "Eki" Kam. Un percorso, il suo, partito subito con il botto, ma che si è consacrato quando ha cantato 'Tappeto di fragole' dei Modà. L'indonesiano, infatti, è riuscito a conquistare il muro di All Together Now composto da cento artisti e anche i quattro giurati del programma: Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. Grazie alle proprie doti canore e alla presenza scenica è riuscito a trionfare e ad ...

