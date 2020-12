Alitalia: riprendono voli con Sudamerica grazie a collegamento Roma-San Paolo (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Con l’AZ674, Roma-San Paolo di oggi, Alitalia riprende i voli per il Sud America interrotti a primavera. Al volo per il Brasile fara’ seguito, il 19 dicembre, la riattivazione anche del collegamento con Buenos Aires. Entrambi i voli avranno una cadenza settimanale e saranno operati con l’ammiraglia della compagnia, il bireattore Boeing 777. Si tratta dei primi voli non-stop dall’Italia all’America Latina che vengono reintrodotti dall’insorgere della pandemia e, oltre a rappresentare la possibilita’ per i viaggiatori di spostarsi da un continente all’altro, offriranno maggiori opportunita’ di trasferimento delle merci, grazie alla capacita’ di carico nelle stive di 20 tonnellate. Un’attivita’ particolarmente richiesta dal mercato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020)– Con l’AZ674,-Sandi oggi,riprende iper il Sud America interrotti a primavera. Al volo per il Brasile fara’ seguito, il 19 dicembre, la riattivazione anche delcon Buenos Aires. Entrambi iavranno una cadenza settimanale e saranno operati con l’ammiraglia della compagnia, il bireattore Boeing 777. Si tratta dei priminon-stop dall’Italia all’America Latina che vengono reintrodotti dall’insorgere della pandemia e, oltre a rappresentare la possibilita’ per i viaggiatori di spostarsi da un continente all’altro, offriranno maggiori opportunita’ di trasferimento delle merci,alla capacita’ di carico nelle stive di 20 tonnellate. Un’attivita’ particolarmente richiesta dal mercato ...

italiavola : Alitalia: con Roma-San Paolo riprendono i voli per il Sud America. Dal 19 dicembre operativi anche i voli per l’Arg… - CINZIAMERCURI : RT @Alitalia: Finalmente ci siamo! Da oggi riprendono i voli in Brasile con frequenza settimanale tra Roma Fiumicino e San Paolo ? https://… - LCC_TnR : RT @Alitalia: Finalmente ci siamo! Da oggi riprendono i voli in Brasile con frequenza settimanale tra Roma Fiumicino e San Paolo ? https://… - Alitalia : Finalmente ci siamo! Da oggi riprendono i voli in Brasile con frequenza settimanale tra Roma Fiumicino e San Paolo… - ItalyinCuritiba : RT @Alitalia: Finalmente torniamo in #Brasile! Dal 15 dicembre riprendono i voli con frequenza settimanale tra Roma Fiumicino e San Paolo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia riprendono ALITALIA: CON ROMA-SAN PAOLO RIPRENDONO VOLI PER SUD AMERICA (1) 9 colonne Che fine farà Alitalia? Le indiscrezioni sul nuovo piano industriale, meno aerei e meno rotte per sopravvivere

Le indiscrezioni sul nuovo piano industriale di Alitalia parlano di uno sfoltimento sostanziale di personale, aerei e rotte. Sarebbe l'unico modo per sopravvivere alla crisi del settore aereo per il c ... Nuova Alitalia, decollo con flotta dimezzata e 5.000 dipendenti

La bozza del piano industriale della newco. Pochi voli intercontinentali e taglio alle rotte nazionali. In settimana il via libera del Cda di Italia Trasporto Aereo ... Le indiscrezioni sul nuovo piano industriale di Alitalia parlano di uno sfoltimento sostanziale di personale, aerei e rotte. Sarebbe l'unico modo per sopravvivere alla crisi del settore aereo per il c ...La bozza del piano industriale della newco. Pochi voli intercontinentali e taglio alle rotte nazionali. In settimana il via libera del Cda di Italia Trasporto Aereo ...