Alfa Romeo 4C Spider - Negli Usa un tributo alla 33 Stradale - VIDEO

(Di martedì 15 dicembre 2020) L'ha creato per il mercato americano la 4C33, una serie limitata che rende omaggioversione omologata della sportiva da corsa a motore centrale del 1967 disegnata da Franco Scaglione. La serie speciale rappresenta anche l'ultima occasione di acquistare la 4C in America, visto che la sua carriera commerciale si concluderà entro pochi mesi. La prima volta della fibra di carbonio rossa. Basata sulla 4C, la 33sarà prodotta in sole 33 unità e proposta al prezzo di 79.995 dollari, pari a circa 65.900 euro. La personalizzazione di questa serie limitata include la verniciatura Rosso Villa d'Este tristrato, i cerchi di lega color oro da 18 e 19 pollici e gli interni rivestiti di ...

Rinaldi_euro : ??????????????????Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata eletta auto sportiva dell’anno in Germania | Virgilio Motori - MorningLifeMus1 : 2021 Alfa Romeo Giulia and Stelvio Veloce Ti – Trailer - linkmotorsepoca : ALFA ROMEO - Alfetta GTV 2.0 - 1983 ASI - € 13500 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LINK MOTORS BOLOGNA V.… - iamcyclo : Alfa Romeo 33 Stradale 1 - KarsNKofe : Alfa Romeo 33 Stradale Tributo -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Ottima giornata di test per il polacco, che ha chiuso un 2020 alquanto intenso; ottavo tempo di giornata con 93 giri completati per Callum Ilott ...Ultima produzione Alfa, in serie limitata da collezionare, per le 4C Spider americane. Allestimento special con finiture e targhe della mitica 33 Stradale ...