Alcool e vaccino Covid | una nuova ricerca avverte sulle possibili interferenze

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Dott. Gintsburg, microbiologo russo, mette in guardiaconseguenze del consumo didopo la vaccinazione Ad un passo dalla diffusione delsu scala globale, continuano gli studidi sostanze esterne con l’efficacia del farmaco anti. L’ultima novità arriva da un microbiologo russo, che mette in guardia sull’impatto del consumo di alcolici sull’efficacia del. L’inibisce l’efficacia di tutti i vaccini, non solo di quello russo L’avvertimento arriva da Alexander Gintsburg, direttore del Centro nazionale di epidemiologia e microbiologia Gamaleya a Mosca, che ha dichiarato al New Scientist : “Raccomandiamo vivamente di astenersi ...