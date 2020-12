Al via il ‘Paniere solidale’: “Considerevole aumento delle richieste di aiuto” (FOTO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Riaperto il Banco Alimentare presso l’ex Scuola Allievi Carabinieri di Benevento al viale degli Atlantici. Stamattina mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento e Il comandante dell’Arma dei Carabinieri, Germano Passafiume, hanno consegnato i primi panieri alimentari. L’iniziativa durerà fino al prossimo 17 dicembre. Presente questa mattina anche il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio. In totale fino ad oggi sono stati consegnati 1200 panieri nel corso di questa pandemia in 3 diverse aperture speciali della ex Scuola per far fronte all’acuita crisi sociale in atto. Proprio su questo punto si è soffermato l’Arcivescovo che ha detto: “Abbiamo constatato un Considerevole aumento delle richieste di aiuto da parte di persone in condizioni di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Riaperto il Banco Alimentare presso l’ex Scuola Allievi Carabinieri di Benevento al viale degli Atlantici. Stamattina mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento e Il comandante dell’Arma dei Carabinieri, Germano Passafiume, hanno consegnato i primi panieri alimentari. L’iniziativa durerà fino al prossimo 17 dicembre. Presente questa mattina anche il direttore della Caritas, don Nicola De Blasio. In totale fino ad oggi sono stati consegnati 1200 panieri nel corso di questa pandemia in 3 diverse aperture speciali della ex Scuola per far fronte all’acuita crisi sociale in atto. Proprio su questo punto si è soffermato l’Arcivescovo che ha detto: “Abbiamo constatato undida parte di persone in condizioni di ...

