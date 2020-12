‘Al + presto’ | la campagna dell’Asl Latina per le malattie cardiovascolari

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Le patologie cardiovascolari nel nostro Paese rappresentano una tra le prime cause di morte, con oltre 260mila vittime l’anno. Per questo la prevenzione e il trattamento tempestivo sono fondamentali. La pandemia ha contribuito in negativo tanto che molte persone spaventate dalla possibilità del contagio intraospedaliero non hanno attivato le procedure e sono arrivate tardivamente in ospedale. Anche per questo la Asl di Latina, in collaborazione con Ares 118, ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa, la campagna ‘Al + presto’ dove hanno partecipato il Direttore Generale della Asl di Latina, Giorgio Casati; il Direttore Sanitario, Giuseppe Visconti; Paola Corradi, Direttore Generale dell’Ares 118, con la partecipazione di numerosi clinici dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina coinvolti nella rete dell’infarto e alla presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta. L’IMPORTANZA DI UN INTERVENTO MIRATO NELLE PATOLOGIE TEMPO DIPENDENTI