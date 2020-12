Al lavoro con… Adriana Albini | ricercatrice in prima linea nella prevenzione del cancro

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da vent’anni indelle malattie oncologiche,(classe 1955) insegna Patologia generale all’Università di Milano-Bicocca. Negli Usa è stata laitaliana eletta nel Board of Directors dell’American Association for Cancer Research. Compare, unica italiana, nell’elenco della Bbc delle cento donne più influenti e in grado di ispirare il mondo. ore 6.30 «Punto la sveglia per leggere. Resto sotto le coperte e afferro uno dei libri sul comodino. In questo momento c’è Umberto Veronesi. L’uomo con il camice bianco, del senologo Alberto Costa, e L’amica geniale di Elena Ferrante. Ho scritto cinque libri gialli, di cui uno, Codice genetico (Segretissimo Mondadori), con lo pseudonimo Adrienne White. Siccome tengo molto alla mia forma ...